新莊副都心重劃區過往炙手可熱，曾有新案喊出8字頭高價，議題在發酵多年後，東森房屋研究中心針對新莊副都心站周邊800公尺，零到五年的新古屋進行統計，分析結果顯示自2015年的每坪51.2萬後，開始逐年狂落，在2019年跌落谷底至每坪37.5萬，近三年則有顯著回溫，今年上半年每坪均價已回到48.6萬，新莊副都心已看見曙光。

新莊昌平中原加盟店店東黎聖忠店東分析指出，2019年的新莊副都心的周邊房價是相對低點，因為房地合一稅影響劇烈，從2015年後就開始下修，這兩三年雖有受疫情影響，但還是有持續回升，目前新古屋大約在50至58萬，預售屋則還是維持在60至68萬。

黎聖忠進一步說明，其實新建案的開價不受落價影響，也與營造成本有關，幾年前的營造成本一坪大概10-12萬左右，現在飆漲到17-19萬，加上土地原本的成本，價格基本上會有一個門檻，新古屋的部分由於可能賠售的影響，加上已進入可預見的回溫期，目前惜售狀況明顯，屋主若無資金考量，都用以租待售方式，出租投報率大約在2％，不無小補。

「其實中原老商圈的買氣反而比較好。」黎聖忠說，雖然新莊副都心近幾年的買氣稍稍停滯，但僅鄰幾百公尺的中原老商圈，中古屋買賣卻強強滾，由於這一區除了吃到舊有商圈優秀的生活機能，周邊還有國小、文化中心林立，到宏匯廣場也步行可達，加上屋齡20年以上的中古大樓，每坪不到4字頭，35坪大小的產品，大約1,300萬左右就可以入手，但這邊的新建案不多，目前緊鄰榮富國小的指標建案為榮馥大院，開價也是有6字頭的水準，一推出就接近完售。

對於新莊副都心未來的發展，由於交通系統都已經完備了，商場跟飯店還有科技商業大樓也已經成型，加上行政中心未來都在這邊，加上周邊其實還在發展中，像新北大道對面舊五股工業區，已經變更為新北知識產業園區，現在土地一坪賣價大約150萬以上，黎聖忠認為再五到十年後，還會有更明顯的變化。