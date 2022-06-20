儘管上周五台積電（2330）ADR反彈，帶動台股今（20）早台積電出現平盤501元的曇花一現行情，但是，隨著各方賣壓出籠，股價即失守「5字頭」，上午成交不到1個小時就一路滑落至495元、大跌6元，500元大關幾乎毫不見買盤支撐。
台積電籌碼凌亂的情況愈來愈戰重，今年到上周五為止，外資累計已賣超72.4萬張、金額4,025億元，使得持股比率從高峰時的8成多降到72.03％，加上代表大戶指標的800張以上（含外資）持股合計持股比率，也降從約9成，降至87.1％。
此外，到上周五為止，台積電總股東人數達137萬1,252人，持續飆破新高，顯示台積電籌碼持續從外資、主力大戶手中，流散到散戶手中，形成籌碼不穩定的因子。
台積電今天早盤股價一路滑落觸底，上午不到10點最低來到495元、市值12.835兆元，股價創下2020年12月初以來新低點。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。