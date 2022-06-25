林姓工人今天疑不慎從基隆市七堵區堵南街附近一處工地約2樓高鷹架摔落地面，左胸遭地上凸起的2根鋼筋刺穿，送醫不治；警方已報請檢方相驗，調查事故原因。

基隆市消防局上午10時獲報，派員前往救援。

警消表示，救難員趕抵現場時，其他工人已先用油壓剪剪斷2根鋼筋，並先抬林姓男子到路旁待援。救難員將林姓男子送醫時，林姓男子已無生命徵象，到院後宣告不治。

基隆市政府社會處表示，已派員了解事件是否涉工安意外，並通報勞動部職業安全衛生署展開後續調查。（編輯：李明宗）1110625