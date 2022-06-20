國際通膨壓力升高，波及國際廢鋼市場，在美、日廢鋼報價每公噸大跌20～25美元衝擊下，豐興（2015）20日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調降300元，含上周五也下跌300元，累計每公噸下跌600元，鋼筋每公噸下跌700元，至於型鋼產品則維持平盤。
豐興調降盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為12,400元，鋼筋每公噸牌價為22,600元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。
國際通膨壓力升高，波及國際廢鋼市場，在美、日廢鋼報價每公噸大跌20～25美元衝擊下，豐興（2015）20日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調降300元，含上周五也下跌300元，累計每公噸下跌600元，鋼筋每公噸下跌700元，至於型鋼產品則維持平盤。
豐興調降盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為12,400元，鋼筋每公噸牌價為22,600元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。