國際通膨壓力升高，波及國際廢鋼市場，在美、日廢鋼報價每公噸大跌20～25美元衝擊下，豐興（2015）20日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調降300元，含上周五也下跌300元，累計每公噸下跌600元，鋼筋每公噸下跌700元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調降盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為12,400元，鋼筋每公噸牌價為22,600元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。