國際通膨壓力升高，波及國際廢鋼市場，在美、日廢鋼報價每公噸大跌20～25美元衝擊下，豐興（2015）20日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，其中廢鋼每公噸調降300元，含上周五也下跌300元，累計每公噸下跌600元，鋼筋每公噸下跌700元，至於型鋼產品則維持平盤。

豐興調降盤價後，廢鋼每公噸收購牌價為12,400元，鋼筋每公噸牌價為22,600元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。

俄鋼疑洗產地 低價銷台
豐興本周盤價 全面維持平盤
《鋼鐵股》止4連平 豐興鋼筋、廢鋼轉跌
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