本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，最近專責病房空床率漸漸提高，為了避免新冠肺炎輕症病人擠壓到一般看病情形，造成另一方面的壓力，因此針對疫情已經趨緩的北部地區調整專責病床開設比例，過去曾經開到3成，現在500床以上醫院調降為10％到15％，200到499床醫院則調降為5％到10％。

中央流行疫情指揮中心今(24)日表示，考量北部地區疫情漸緩，專責病床空床率偏高，為利病床之妥善運用，即日起彈性調整臺北區及北區專責病床開設比例。指揮中心也將持續監測醫療量能，滾動調整各地區專責病床開設比例。

指揮中心說明，自今(2022)年6月24日起，臺北區(臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、連江縣、金門縣)及北區(桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣)急性一般病床500床以上急救責任醫院開設專責病床，得從原來的20%至30%彈性調整為10%至15%；200-499床之急救責任醫院專責病床開設比例從10%至20%彈性調整為5%至10%；另臺北區及北區之(準)醫學中心專責ICU開設數調整為15至20床。惟前述專責病床開設比例仍須依傳染病防治網網區指揮官指示調整。

至於兒童重症個案收治量能，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，本次調整並未包含兒童專責病房，目前全台共有130床，空床率為40.8％，其中台北區為75％，北區54％，中南部則低於5成；針對台北區和北區兒童專責病床是否調整，醫事司預計下周與各醫院溝通，依實際收治情形決定是否調整。醫事司預計下周與各醫院討論。

指揮中心統計，全國專責病床數1萬4031床，空床率為48.8％，其中台北區空床率52.0％、北區空床率56.1％，高於全國平均。羅一鈞表示，這個趨勢已經維持1周以上，因此才會今天宣布繼續下調開設比例，讓病床更有效運用。