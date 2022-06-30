中職上半季受到疫情與天候影響，補賽補不完，30日再度公告調整下半季開打日期，將從7月19日再延後至7月22日開打。

之前聯盟就已調整過1次下半季開打的日期，但近期富邦悍將又爆發疫情，本周賽事都已延期，也讓上半季補賽賽程又增加，今天富邦又宣布投手陳仕朋在29日快篩陽性，目前一軍累積16名球員確診，下周能否複賽仍未可知。

目前上半季延賽日期已排到7月18日，因此也必須再更動下半季開打的日期，將7月19至21日的賽程往後調，下半季開賽日期為7月22日。