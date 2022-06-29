受到全球通膨壓力升溫，原物料行情走跌，及需求端走弱影響，燁聯29日下午開出的7月份盤價，全面調降各項產品價格。

其中內銷價格部份，每公噸大降3,000～7,500元，其中304系列熱冷軋不銹鋼大宗產品，每公噸下調7,500元，創今年來單月最大降幅；外銷價格部份，每公噸大降50～200美元。