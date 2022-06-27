亞系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，直指在終端市場惡化、NAND價格調整壓力下，都為群聯營運挑戰，故將群聯目標價由520元調降到325元、評等由買進調降至優大盤。

亞系外資表示，現階段對群聯的收益表持保守態度，主要是因預計其在市佔率成長、規格升級的成長性，依舊不足以抵銷終端市場得惡化，尤其是對於PC/NB和行動設備等，其應用合計約佔NAND總位元需求的63%，此外，近期NAND的價格調整也將給群聯的毛利率帶來壓力，故將群聯目標價由520元調降到325元、評等由買進調降至優大盤。

亞系外資表示，儘管群聯在非消費性電子應用，如汽車、數據中心等積極布局，但仍恐受到整體市場需求逆風的影響，預計在大陸先前封控以及通貨膨脹的影響下，NAND需求將差於預期，群聯5月營收年減少11%，就是對宏觀經濟逆風所做出的反應。有鑑於此，也調降群聯2022年、2023年營收8%、15%，以反映需求疲軟導致出貨量下降。

不僅如此，亞系外資提到，NAND價格的修正將對群聯毛利率帶來壓力，故也調降群聯2022年、2023年毛利率0.66以及1.63個百分點，主要原因是今年2月日本Kioxia和Western的污染事件恢復比預期快、整體市場需求疲軟，以及整個半導體供應鏈中均有高庫存的風險。預計NAND 價格下跌將進一步拖累群聯未來幾個季度的毛利率。

此外，亞系外資表示，群聯庫存天數在第一季創歷史新高、達166天，也使得下半年庫存調整的風險更大。