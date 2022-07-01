自行車雙雄股價慘跌！亞系外資唱衰自行車雙雄，調降巨大(9921)評等及目標價、美利達(9914)目標價也遭下修，並同步下修兩家今、明兩年獲利預估，巨大1日開盤重挫逾7％、最低跌至223元；美利達下跌近3％、最低跌至246元。
亞系外資在最新出爐的報告中，調降自行車雙雄今、明年獲利預估，並將巨大評等由原先的「買進」降至「中立」，目標價由330元降至250元；至於美利達評則維持「買進」評等，目標價則由300元下修至290元。
自行車雙雄股價慘跌！亞系外資唱衰自行車雙雄，調降巨大(9921)評等及目標價、美利達(9914)目標價也遭下修，並同步下修兩家今、明兩年獲利預估，巨大1日開盤重挫逾7％、最低跌至223元；美利達下跌近3％、最低跌至246元。
亞系外資在最新出爐的報告中，調降自行車雙雄今、明年獲利預估，並將巨大評等由原先的「買進」降至「中立」，目標價由330元降至250元；至於美利達評則維持「買進」評等，目標價則由300元下修至290元。
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