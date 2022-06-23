總統蔡英文今出席南亞科技新廠開工動土典禮，她指出，面對2050淨零轉型，鼓勵國內大型企業把低碳、零碳的挑戰轉化為商機，扮演業界領頭的角色，讓上下游供應鏈都能更進步。未來也要把台灣打造成亞洲半導體先進製程中心，提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。

蔡英文先是恭喜南亞科技，正式啟動自主研發10奈米級DRAM技術，這代表台塑集團，將會正式邁向DRAM技術自主，這也是台灣的高科技產業，布局元宇宙商機、強化自主研發能力，非常重要的一步，可以說是「護國群山再加一」。

她指出，南亞科技這幾年來持續深耕台灣，本次南亞科技新廠的動土，總共投入3,000億元，這些努力將會帶動台灣半導體產業非常重要的發展，也是「投資台灣再加一」。

蔡英文表示，面對2050革命性的淨零轉型，她要鼓勵國內的大型產業，尤其是像台塑集團這樣的龍頭企業，把低碳、零碳的挑戰轉化為商機，不僅是製程優化、能源轉換，甚至是再生能源與儲能設備的加速投資建置，都要扮演業界領頭的角色，以大帶小，讓上下游供應鏈，都能夠更進步。

2021年台灣半導體產值達到4.1兆元，就業人數將近25萬人，整體產業對台灣經濟發展有巨大貢獻。

蔡英文指出，這兩年已經設置6所半導體學院，有系統、有規畫的培育更多高科技人才，讓產業界更深入參與產學研發，提升人才素質及研發水準，希望未來能把台灣打造成為亞洲「半導體先進製程中心」，持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。