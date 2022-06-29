經濟部27日召開電價審議委員會臨時會，7月起電價平均漲幅8.4％，其中針對高壓、特高壓的產業用電大戶，平均調漲15％最多。中廣董事長趙少康28日在臉書狂轟蔡政府讓台灣陷入漲電價又缺電困境，今（29）日又再度砲轟「蔡英文應為萬物齊漲向全民道歉」，更認為蔡英文自毀「十年不漲電價」承諾，全是政治話術。

趙少康在臉書表示，蔡英文自毀「十年不漲電價」承諾，選舉年怕得罪選民，蔡政府不斷洗腦「民生電價沒漲」，全都是政治話術。他更提及，就算每月用電1000度以下的住宅電費不漲，但社區大樓照明、電梯、冷氣等公共用電輕易超過千度，成為漲價對象，一般家庭的公共電費支出還是會增加，怎麼能說民生用電沒漲？

趙少康也說，不只7月起電價平均貴了8.4%，蔡英文執政以來，蛋、汽水、便當、鍋貼、雞排、手搖飲等庶民最常接觸的民生物資早就已經漲翻天，疫情下，無薪假人數不斷增加，荷包已經縮水，「現在電價還要再漲，工業用戶漲幅高達15%，營運成本提高下，勢必緊縮員工福利或影響調薪規劃，怎麼能說不會影響民生？」

趙少康指出，即使基本工資調高，但對大多數薪水本來就高於基本工資的上班族來說，一點都沒有受惠，萬物皆漲就是薪水不漲，蔡政府還不斷催眠「台灣經濟史上最好」，真是不知民間疾苦。

他更狂酸行政院長蘇貞昌，是否忘了曾經批評「馬政府蠻幹，油電雙漲帶動萬物飛漲，讓人民更痛苦」？同時，蔡英文也曾指責物價上漲「馬政府必須扛起所有責任，而不是把責任往在野黨、前朝推」，趙少康最後呼籲：「因為能源政策錯誤，導致電價漲幅擴大，蔡英文難辭其咎，好好向國人認錯道歉吧！」