新竹市長林智堅在中華大學與台大的碩士論文都遭爆抄襲，他今（5）日中午在新竹市開記者會，嚴正譴責國民黨透過扭曲方式的抹黑，更提及在每次選舉時，對手都會以論文議題惡意攻擊。趙少康小編在臉書發文回擊，認為林智堅記者會結束後並沒有讓記者提問，其實就是「出大事了」，更坦言「民進黨又要拿出滅火三寶」。

臉書粉專《康編碎碎念》今日在臉書上表示，林智堅在開完記者會後不讓媒體提問，讓現場的人滿頭問號，趙少康小編更提及，「記者會的潛規則就是，如果政府跑出來跟你說『無可奉告、依法行政、謝謝指教』，然後不給問，就表示出大事了吧？」接著趙少康小編更預言，「民進黨是不是又要滅火有三寶，超譯、雙標、找不到」，再來只要論文封存個幾十年不公開，讓人找不到就搞定？

趙少康小編最後也呼籲，「智堅，枉費我們對你印象還不錯，所以別躲了，學學世堅，真男人，出來面對！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「這個是他們的策略，先開記者會，讓人誤以為他是被造謠的，然後不給問，因為記者問話他會無法招架，會無言以對，最後一團迷霧」、「吃快摔破碗了⋯」、「記者會不給問？心虛！騙多！須用再多的謊來圓！」