桃園市長鄭文燦今(11日)上《新聞不芹菜》節目接受資深媒體人黃光芹專訪，談到民進黨在桃園的選舉是否成為「關鍵骨牌」，鄭文燦認為，正是因為桃園是年底大選的關鍵，所以才會有「超多的抹黑」，他也呼籲民進黨桃園市長參選人林智堅，「要有足夠韌性、足夠的心理素質」。

鄭文燦在節目中不諱言，在民進黨選對會提名林智堅參選後，曾聽聞泛藍陣營要製造事件，不久泛藍陣營就提出論文事件，但他認為這不是口水或記者會決定，雖然中華大學論文跟竹科研究報告一致性很高，但兩位教授都跳出來證稱說林有權利引述，等於是「自己抄自己」；台大論文則是指導教授陳明通自承把林智堅論文提供給余正煌參考，這些都可以交由學術單位去調查釐清，相信林也有準備論文形成過程的草稿因應。

主持人黃光芹表示，如果從北到南看2022年的選舉，她認為「桃園是關鍵骨牌，一定要擋住」，因為她預估，若是桃園這張骨牌倒下，民進黨可能一路輸到濁水溪以南。

鄭文燦強調，「正因為桃園是民進黨的關鍵骨牌，所以才會有那麼多抹黑」，因此他也常對林智堅說，「要有足夠韌性、足夠的心理素質，成功從來都不是簡單的，要面對一重一重的考驗，這關過了還會有下一關，因為這是選舉的常態」。但鄭文燦也希望，這場選舉是一個正向的選舉，強調「當過市長的人都會知道，爭議、口水都會結束，真正留下來的建設，才是對市民有利的」。