朱立倫等人今天到苗栗為縣長參選人謝福弘加油打氣。（李京昇攝）

眾人高舉雙手，高喊團結一致要力拚年底選戰。（李京昇攝）

苗栗縣議長鍾東錦未獲徵召仍堅持選到底，國民黨中央出手整合亂局，撤換鍾東錦黨部主委職位，改由前苗栗縣長劉政鴻接手，縣黨部17日上午辦理新任縣黨部主委交接，由黨主席朱立倫親自出席主持，他說，鍾的個人委屈或抱怨，他都願意承受，只希望所有人能團結一致。

朱立倫說，每一位國民黨內的同志，他都會盡最大努力，不到最後關頭絕不放棄，爭取整合跟團結，來支持國民黨提名的參選人，也再度喊話大家一定要團結，放下個人立場。

他表示，鍾東錦是他的好友，鍾對黨也付出多，但是鍾東錦非常清楚黨中央沒辦法提名鍾的原因，黨有黨紀、黨有黨規，這原則沒辦法改變，會提名謝福弘是徵詢過前縣長傅學鵬、劉政鴻、現任縣長徐耀昌跟立委徐志榮、陳超明等人，大家一致推薦謝出來參選。

朱立倫提到，他也感謝3縣長、2立委在過程中協助整合，他可以理解鍾東錦的心情，但鍾很清楚黨紀、黨規，不是誰當黨主席就能夠改變，這個情況不是只有苗栗這樣規定，而是全台都是如此規定，也相信今天若是民進黨也是相同作法。

被問到如果鍾東錦堅持選到底，黨中央是否開鍘。朱表示，黨紀是一定要維護的，但不到最後關頭，他不會放棄力勸鍾回歸團隊，鍾個人的委屈或抱怨，他願意承受，他只希望最後所有人都能團結一起。

苗栗縣黨部今天舉辦黨部主委交接儀式，由前苗栗縣長劉政鴻接任，朱立倫親自主持，並帶領提名參選人謝福弘焚香祝禱，同時為謝加油打氣。前縣長傅學鵬、立委徐志榮、陳超明、苗栗市長邱鎮軍、竹南鎮長方進興、通霄鎮代理鎮長徐新淵、造橋鄉長黃天貴、後龍鎮長朱秋隆、各界代表、支持者近百位到場聲援。