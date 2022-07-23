香港財政司司長陳茂波今出席一場新書發表會時形容，潮籍人士是香港的「重要族群」，人數逾百萬，憑刻苦耐勞的精神及美德，在各行業取得驕人成就，對社會建設及經濟發展建樹良多。

陳茂波指出，潮州商會是中流砥柱的愛國愛港組織，背靠祖國、連通世界，成為獨特橋樑，團結各界力量。他表示，期待高會未來繼續團結各界，推動香港社會繁榮及發展作貢獻，實現大陸國家主席習近平七一重要講話中提到，維持香港社會和諧穩定。