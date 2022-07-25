25日恆生指數開低近百點後仍走疲，盤中一度最多大跌255點，低點見20,353點，收在20,562.94點，跌46.2點或0.22%。國企指數收7,077.09點，跌29.61點或0.42%。

大型科網族群一面倒拖累大盤，阿里巴巴跌2.4%，快手跌2.1%，嗶哩嗶哩跌1.9%，美團跌1.8%，騰訊跌1.7%，小米集團跌0.9%，網易跌0.5%，京東則收平。

傳出將設立房地產基金，防止出現爛尾樓風險，內地房產股強彈。龍湖集團收飆6.7%，碧桂園漲4.4%，華潤置地漲3.2%，中國海外漲2.3%，碧桂園服務漲1.9%，萬科企業也有1%。

金融股相對優異，郵儲銀行大漲3.5%，工、中、建、招四大銀行漲0.7%至0.8%不等，香港交易所漲1.2%，匯豐控股漲0.5%，友邦保險漲0.8%，中國平安也漲0.2%。

汽車相關類股走跌，吉利汽車跌2.4%，比亞迪跌0.5%。理想、小鵬以及蔚來分別收跌5.9%、6.3%及6.4%。東風、長城、廣汽以及北汽也都跌2.9%至3.9%不等。

奶粉業者中國飛鶴獲利示警，股價應聲重挫16.7%，低點曾見6.93港元，收在7.21港元，大跌13.3%。