民進黨提名交通部前部長林佳龍出戰新北市長，挑戰擁有高民調的現任市長侯友宜，儘管外界普遍看好侯會連任，不過資深媒體人韋安示警，儘管林佳龍陣營對侯友宜開砲「騷擾性極強，威脅性極弱」，但若持續下去，新北市民恐將因認為侯友宜穩贏而不出門投票，進而縮短侯與林之間的得票差距。

韋安今（17日）在臉書以「侯友宜最應該擔心『這一點』」指出，侯陣營實在應該擔心林佳龍的「挑戰」，「不是擔心他有多強，而是擔心他太弱了。」他指出，林批評侯「能量用盡」，還說新北缺「雄心壯志」的市長，「都是假、大、空之詞」。韋安也質疑，林又要求侯承諾連任不會落跑選總統，「不是已篤定自己選不贏？」

針對林佳龍「跨域治理、數位治理的方法，打破都市的本位主義，整體規劃首都圈的發展」，並要「以此來推動新北市的發展」、「侯友宜市長該做，卻沒有辦法做好的事，我來擔！」韋安表示，這種政見大方向「同樣是假、大、空」。

最後韋安提到，目前為止林佳龍陣營的出手「對侯的騷擾性極強，威脅性極弱」，但如果繼續這樣下去「野人獻曝」，新北市民都會認為侯「贏定了」，反而不出來投票。韋安直言，此舉確實會壓縮侯林之間的得票差距，就像2014朱、游之戰，選前民調大幅領先的朱立倫，最後只贏了游錫堃2萬多票。