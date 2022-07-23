拒當榮譽主委送林佳龍軟釘子？ 蘇貞昌：會被質疑行政不中立

行政院長蘇貞昌23日出席屏東二峰圳百年紀念典禮，會前接受媒體聯訪時，針對外界解讀他讓林佳龍碰軟釘子一事，他澄清沒有行政院長在當競選團隊榮譽主任委員，這會被質疑行政不中立，但他替林助選是天經地義。

前交通部長林佳龍確定批綠袍競選新北市長，昨天專程拜會蘇貞昌，但會後卻被外界解讀蘇讓林碰軟釘子，為此，蘇貞昌今天受媒體聯訪時，媒體特別詢問蘇是否會加入龍團隊？成為競選團隊的榮譽主委？

對此，蘇貞昌說，昨天林佳龍前部長以前閣員的身分來告訴他，願意投身地方選舉，為地方服務，他很高興，因為以林過去當交通部長擘劃各地交通建設，著有成績，他對林的能力、各方面很有信心，他也和林分享地方各方面的情況。

他說，他已約請新北市的公職地方議員，大家一起來為林佳龍助選，以後都會往這方面，大家齊心合力，大家一起來奮鬥。

但他強調，過去沒有行政院長當什麼主任委員、榮譽主任委員的前例，這容易被質疑行政不中立，所以不必讓人家引這種話題，但是他會努力來助選，這是天經地義。