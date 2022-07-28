年底的九合一選舉，新北市由現任市長侯友宜對上民進黨參選人林佳龍，媒體人韋安本預估侯友宜將贏40萬票，不過在看了雙方最近的表現後，他改口說要「上調為50萬了！」

韋安昨（27）日在臉書表示，林佳龍及其陣營說過24次只選台北、不選新北，現在又華麗轉身，說要當新北市民的「靠山」，但他質疑這樣的「靠山」靠得住嗎？「上次台中市民以20.8萬票的差距，不敢靠這個『靠山』」。

韋安指出，林佳龍當交通部長時，台鐵發生了有史以來最嚴重的交通意外，不得不辭職下台，現在卻到新北說要當「交通市長」，且一開口就歧視警察職業，抹殺新北市的進步與努力，新北人會因為恐懼及討厭林佳龍，而出來投票。

韋安說，侯友宜最大的靠山，就是市民會願意出來投票，對他40年來兢兢業業的努力給予肯定，對他12年來在新北的付出與堅守，繼續加油和支持，「本來預估侯在年底的得票，會贏40萬。看看對手『講大話』、『鬧笑話』的功力，照目前的趨勢來看，現在上調為50萬了！」