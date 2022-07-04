民進黨雙北市長布局未定，原傳出有意挑戰新北市長選戰的綠委羅致政，3日時突然宣布無參選意願，引起各界譁然。國民黨台北市議員徐巧芯爆料，羅致政之所以改變心意，據說是因為有英系關鍵人物直接告訴他「就別選了吧！」

徐巧芯今日在中天節目《大新聞大爆卦》表示，雖然羅致政是自己覺得時間因素可能會跑不完，感覺被拖延、被騙而表示不選，但據說在他正式宣布之前，有英系中蠻重要的關鍵人物要他別選了，「等於他們親手把這個位置空出來！」

徐巧芯指出，原本國民黨對於2022選戰的重點是第一台北、第二桃園，但如果民進黨最後推出衛福部長陳時中、前副總統陳建仁的「雙陳戰雙城」組合，就代表總統蔡英文梭哈2022年，雙北會變成最重要的選戰，甚至成為2024前哨戰，而國民黨是被迫拉上這個戰場。

徐巧芯表示，若雙陳皆輸，且輸得很難看，對蔡英文來說不只是黨主席下台，屆時民進黨將重組，蔡英文的權力會被真空，她會直接跛腳；若這兩仗就算輸，但仍被認為打得漂亮，未來想挑戰接班的選將都要「唯英女皇獨尊」；反之，如果國民黨沒有守好2022，2024也會很難選。