行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中今(10日)視察社會住宅，外界認為是陳時中參選台北市長的起手式。羅智強子弟兵、台北市議員參選人楊植斗今開轟總統蔡英文及陳時中，認為現在陳時中要選舉，蔡英文才開始要蓋公宅，「這不是把台北市民當白癡嗎？」

蔡英文曾宣示，推動社會住宅是落實居住正義的關鍵措施，政府設下了8年20萬戶的目標，希望透過中央和地方緊密合作，強化推動社會住宅的量能，用更穩定的速度完成設定目標，一起回應社會的期待。台北市前議員羅智強今在臉書分享楊植斗的自拍影片，楊開轟今日陳時中和蘇貞昌一起去看景美社宅的預定地，質疑陳時中：「防疫工作都做好了嗎？」

楊植斗強調：「人民因為疫情而死亡，你有沒有建議蔡英文也降半旗來致哀？」更指出蔡英文任內宣誓8年20萬戶公宅，至今只蓋了2萬戶，嚴重跳票，現在因為陳時中要開始選舉，所以才開始蓋公宅，帶陳時中去看社宅預定地，這也讓楊植斗直嗆：「這不是把台北市民當白癡嗎？陳時中盡管放馬過來，台北市民已經摩拳擦掌等著教訓你！」