貨幣數位化時代來臨，各國中央銀行積極發展央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），央行總裁楊金龍今日表示，CBDC推動是一項巨大且複雜的工程，如果央行要發行CBDC，除了制訂一系列計畫與步驟，會秉持無害、共存及創新與效率的三項基本原則，強調這不單純是數位化，還有支付革新。

楊金龍表示，發行CBDC不是搶先、競賽發行，要符合政策期望跟大眾需求，台灣在試驗CBDC進度與國際腳步一致，央行2019年時就啟動第一階段，針對批發性CBDC可行性技術研究，發現DLT運作即時尚無法滿足支付交易高頻、大量且即時清算要求，第二階段的通用型CBDC試驗計畫則已在今年完成。

楊金龍表示，現階段試驗CBDC與下一階段規劃，本國人及外國人均可透過APP開立錢包，並提供CBDC購物、具使用期限的數位券，並可兌換及提領，包括帳戶存款與CBDC間之兌換，現金與CBDC間的兌換，同時可P2P轉帳、掃碼消費及移工匯款。

楊金龍表示，會以積極開放的態度、廣納各界意見，但也強調，CBDC需政府機構、使用者、金融機構、技術與基礎設施提供者及學術界支持，而在系統建置部分，除符合交易量能需求，還需在系統完整性、作業健全性及強韌性方面，進行大量的技術開發與評估工作。

適法性方面，楊金龍也說，在玩承億件調查與系統建置評估過程中，須研議法律架構、賦予CBDC法償貨幣的明確法源，並制訂反洗錢、反資恐、隱私保戶、資安防護及爭議歸屬等規範，以增強整體社會對CBDC的條件。