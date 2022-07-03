台股猛烈回檔之際，盤面上亮點迅速減少，投顧研究機構持續挖寶鑽石，統一投顧最新升評中碳（1723）投資評等至「買進」，瞄準介相瀝青碳微球出貨大增，搶搭電動車成長列車；是近期法人研究機構罕見升評代表。

中碳5月營收9.16億元，年成長42.51％，5月自結營業利益1.34億元，則是年成長23.44％，動能穩健，係受惠油價上漲，提振苯及甲苯、軟瀝青、等產品價格與利差走揚。

其次，受惠電動車銷售成長，帶動中碳的負極材料出貨表現，2022年前五月熟球出貨量累積939噸，大增176％，表現強勁，營收占比也由以往5％提高至7.22％，中碳第三季預計有新的碳化爐設備完工，產能2,000噸，可進一步挹注碳材料事業出貨表現，成長可期。

法人預估，中碳2022年營收113.73億元，每股純益6.97元，年增逾五成，營收與獲利皆大幅成長，加上可搶搭電動車題材等理由，有利本益比提高，逢中碳股價拉回，可逢低布局，給予「買進」投資評等，目標價140元。