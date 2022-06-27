台積電（2330）股價跌破500元大關後持續破底，完全印證外資圈人士對資金挪移預期，惟台股融資餘額近期開始退潮，透出浮額投降有助籌碼轉趨穩定玄機，短線投資機會現蹤；瑞銀證券看好高效能運算（HPC）與3奈米製程市占擴張優勢，重申850元高水準股價預期，送暖來得及時。

儘管台積電股東人數在本次股價大跌期間持續增加，市場出現擔憂籌碼變得紊亂的聲音，但外資圈人士直指，影響台積電最重要的因素是外部總體經濟變數，以及國際機構法人態度，反觀新增股東很多都是買進零股，就算股東人數持續攀升至逼近139萬人，對股價影響微乎其微，也就是說，持有台積電約七成股權的外資機構，依然是重中之重。

外資研究機構上周接連送暖，巴黎、瑞信、瑞銀證券全部重申「買進」或「優於大盤」投資評等，且無一下修股價估值，長線目標看700元以上仍是外資圈共識。

瑞銀證券亞太區半導體產業分析師林莉鈞最新觀點是，台積電評價從2021年初的28倍本益比，已殺到15倍本益比，接近五年來13～28倍區間下緣，推估本波去評價化（derating）很可能大致反應了對先進製程競爭擔憂、歐美推動在地化生產中斷、半導體產業景氣下行循環，以及地緣政治等風險。

林莉鈞不諱言，多數投資人普遍認為，無論台積電技術多麼領先，都無法自外於半導體產業景氣放緩影響，而且英特爾意圖恢復代工業務並加速技術進程，或也可能影響台積電營收成長性。但是，台積電憑藉市占提高，加上3奈米製程將充實營運動能，就算面臨產業下行壓力，瑞銀看好台積電表現還是會相對突出。