台積電股價持續打破波段低點，今（1日）盤中一度大跌18元觸及458元，面臨450元保衛戰，此事引發網友們熱烈討論，有人詢問是不是該趁勢進場？沒想到許多網友卻認為，現在進場還太早，台積電還沒觸底，「等到3字頭再說吧，快到了。」

台積電年初衝上688元的新高價，但未能持續上攻，甚至受到通膨、升息及消費性電子產品需求趨緩的狀況下，股價出現劇烈崩跌，今盤中458元已跌掉超過33%，是2020年11月以後的新低。這一段崩跌也讓不少投資人哀號。

話題引起PTT網友們熱烈討論，有人發文表示，「今天準備來到450啦，Q1 EPS 7.82保守估計全年至少29，一個半導體最強權值股PE居然快小於16，此時不買更待何時，對吧？對吧？對…吧…（斷氣）」

沒想到許多網友並不看好在此時進場，「等到3字頭再說吧，快到了」、「400以下的台積電是還不錯的買點」、「坐等300啦」、「3字頭再進場」、「我等3字頭，散戶死光再進場」「我會等10倍本益比以下」、「台積電本益比只值10倍好嗎」、「代工的也想要本益比30倍，先前吹的太誇張了。」