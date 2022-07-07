台股近期爆發股災，在昨天殺到13985點後，今（7日）在台積電、聯電強勢領軍下，加權指數終場大漲350點，出現「死貓跳」的熊市反彈。專家表示，目前大盤仍向下走空，投資人千萬別看到反彈就追高，並提醒，「一定要等到企業盈餘下修潮展開，讓市場降低估值的期待」，股市才能真正落底，美國科技股財報在7月下旬密集發布，屆時也會影響台股走勢。

台股今報復性強彈，萬四大關收復，晶圓雙雄、聯發科等電子權值股大漲半根停板，大立光重登股王更一舉攻上漲停，加權指數終場大漲350 點或（2.51%），收在14336 點。三大法人均站在買方，外資掃貨158.82 億元，終結連7日賣超；投信買超28.71億元，已連 10 買；自營商也大買31.25 億元，累計三大法人買超 218.86 億元。

大盤近五個交易日崩跌逾1200點，昨（6日）重挫363點，收在13985點，摜破萬四大關，所幸今天一根350點長紅棒吃掉昨天大黑K。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，台股為何一直跌，說穿了，打臉高估企業盈餘，市場過度看好今年企業盈餘展望，沒想到現在變成擔心經濟衰退，估值太高怎能支撐合理股價，從高點18,619 點以來，已大跌超過 4000 點，失守萬四關卡，一定要等到企業盈餘下修潮展開，讓市場降低估值的期待，股市才能真正落底。

他分析，在第一季法說，除了面板雙虎友達、群創承認產業景氣不好外，其餘展望都樂觀。現在第二季法說，各家公司不得不老實樹，預料大部分會釋出保守看法，注意記憶體、晶圓代工、IC 設計展望轉為謹慎，台股最大落底訊號就出現。

蔡明彰說，友達、群創去年 EPS 分別大賺 6.44 元及 5.53 元，但面板價格大跌，市場將今年面板雙虎 EPS 都大幅下修，友達估 0.8 元，群創損益兩平，而友達第一季 EPS 0.54 元，群創 0.18 元。換言之，市場認定面板雙虎第二季開始由盈轉虧。

他指出，當市場降低面板雙虎的盈餘期待，股價就大跌，從去年高點來重挫逾 6 成，同時散戶自我了斷。既然不看好，散戶怎敢再用融資買面板股，但轉機來了，7 月上旬電視面板 55 吋以下報價止跌，與上期報價大跌 10％相比，露出曙光。不過，面板周邊關鍵零組件的苦日子才開始。驅動 IC 的聯詠、天鈺、敦泰、矽創、瑞鼎等受面板廠減產後，將大砍單。

蔡明彰指出，在過去二年疫情，上游受惠供應鏈短缺，產能擴充較大，IC 設計向晶圓廠要了很多產能，如今供過於求，EPS 下修幅度會很大，股價下跌風險高。反之，下游因缺料，所以沒有囤太多庫存，加上大宗商品現在跌價，使下游成本喘口氣，下游承受的盈餘下修壓力較小。