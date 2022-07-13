由於台股出現非理性下跌，國安基金昨（12日）晚加開臨時委員會，決議進場護盤，備好5千億左右的資金救市，引起網友們熱烈討論，但也有人好奇，國安基金進場後如果套牢會發生什麼事？但有網友分析表示，國安基金不會重押單一個股，且標的相當分散又以龍頭股為主，加上股市長期向上，虧損機率也相對較低，散戶先擔心自己。

國安基金11日開完例會後決議暫不護盤，但昨天台股重挫超過400點，成交量也縮至2千億以下，國安基金突決定當晚召開臨時會，所有與會委員一致決議進場護盤。

主要發現台股已出現4大問題，包括，最高點和最低點的落差，已超過25％出現非理性的下跌，且外資持續賣超；相較於其他國家，台股昨天的跌幅最深；成交量持續萎縮；白宮已坦言通膨問題越來越嚴重。

國安基金進場救市，被認為穩定市場信心企圖明顯，但也有網友好奇，「如果國安基金套在萬四這個點會怎樣？」話題引起熱烈討論，意外釣出內行網友分析指出，國安基金不會一次將子彈用光，分批進場能降低持股成本，最後就是依靠本多終勝的真理。

該名網友說，「第一批資金套牢，第二批就繼續低買，不斷降低持股成本並在適當處點火，看其它援軍能不能跟進，外資主力看似越買越跌的韭菜操作，其實也就是本多終勝。」他也認為，套牢是散戶的專利，因為資金不多，如果擁有足夠資金，就能在下跌時持續買進。

網友留言表示，「越早進場越早分享0050長期的果實，多擔心自己就好」、「先擔心你自己就好，還擔心政府賠錢」、「買在萬四又不是很高，套牢就續抱呀，終會解套」、「散戶才會套牢啦，本多終勝。」

此外，有網友從過去國安基金進場的經驗觀察，雖然曾出現個股虧損紀錄，但整體7次護盤僅在2000年首次護盤時虧了500億，後續6次進場都賺錢，最近一次2020年僅花7.57億進場，最後反而賺了2.58億。