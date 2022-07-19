宏遠證(6015)為拓展多元業務版圖，近年持續推動轉型計畫，除在今年初獲准辦理財富管理業務，並正式於都會精華區的台北101大樓、台中NCT國家商貿中心成立財富管理旗艦店，以客戶需求為導向進一步擴大服務層面，塑造全新券商財富管理中心營運新型態。

宏遠證董事長姜克勤表示，宏遠證去年邁入一甲子，多年來以專業團隊、優質服務深獲客戶高度肯定，並積極完善布建各項業務平台，包括成立數位金融處深化投入金融科技整合，提供投資人良好數位金融服務，並於去年併入花蓮光隆證券，推升全台服務據點達10家。

此外，宏遠證觀察近年台灣金融證券市場逐漸飽和，投資人對投資理財服務需求越趨細緻、多樣化，去年同步成立國際金融業務部，擘畫發展境外金融、財富管理業務，以期透過多元業務、優質專業、客製化精緻服務，讓客戶感受到不一樣的宏遠證券。

宏遠證國際金融業務部副總經理林嘉怡表示，此次規畫於台北101與台中國家商貿中心設立財富管理旗艦店，主要係延伸宏遠證在台股以外的服務範疇，定位服務中高階資產客戶，看好新富客群所帶動的財管需求。

林嘉怡指出，宏遠證以專業資深的理財顧問團隊，提供股票、海外固定收益商品、境外結構型商品等專業理財服務與組合，協助客戶掌握最佳投資發展契機、提供全方位金融服務、並達到穩健合適的資產配置規畫。

同時，宏遠證的財富管理旗艦店整合台股與海外股票電子交易數位服務平台，另結合舒適尊榮的貴賓室與開放空間的品酒吧檯設置，讓每位到訪的客戶，都能感受到更人性化、更舒適的理財空間。

展望後市，宏遠證除看好數位金融趨勢發展及台商資金回流效應，將挹注財富管理業務需求發展外，仍將秉持長期穩健經營策略，完善布建各項業務平台並提升業務競爭力，深入結合發展數位平台經營，有效提升客戶數位體驗、擴大業務規模，創造整體營運正面挹注。