萬海(2615)挾帶12元股利明天除權息，今天股價強勢反彈，盤中漲幅一度超過6％，股價來到6月底以來最高價位，假設今天萬海以126元作收，明天除權息價格將在100元起跳。

台股第二季表現疲弱，融資追繳導致高股息股棄息賣壓湧現，陽明、長榮除息前後表現不盡理想，目前都還處於貼息情況。近期台股反彈，萬海含權1.5元、含息10.5元明天除權息前，今天盤中大漲近6％，顯示台股止穩表現對萬海除權息有正向幫助。

日前傳出美西部分港口的卡車司機罷工，使得外海等待船隻、車架停留時間及鐵路等待時間拉長，供應鏈受阻回堵到船舶造成有效運力下滑有望支撐運價。

但另一方面，由於塞港議題近年來持續受美國政府關注，加上美國商會已經致函拜登政府，未來美國政府可能積極降低相關人為事件造成塞港加劇的可能性。

法人認為，通膨疑慮及新船訂單壓力仍是運價走勢所需面對的兩大變數；隨市場供不應求缺口有望縮減，必須觀察第四季後的現貨運價走勢。