美股在科技股、非必要消費性類股帶動下，四大指數收漲，亞股震盪呈現漲跌互見，台股今開高15.57點、報在14953.27點，其後指數最高一度衝上14996點，距離萬五大關僅剩4點，惟近關情怯下，電子權值股攻堅力道不足，加權指數接近10：00一度翻黑，其後多震盪於平盤附近，盤面上反倒是金融股發揮穩健撐盤力道。現階段儘管短線走勢有利多方，但中長期季線仍下彎，預期指數將於月、季線間遊走。

電子權值指標股中，台積電(2330)小漲開出，股價最高一度達505元，力拚守穩500元大關並持續朝向季線靠攏，聯電(2303)則小跌震盪，跌幅約0.5%~1%；鴻海(2317)法說會後，釋出第二季、上半年毛利率均將優於去年同期的訊息，盤中股價小漲約0.5%；股王大立光(3008)早盤後翻黑震盪小跌約0.5%；聯發科(2454)一度走跌逾1%；面板族群中，友達強勢大漲逾2%，彩晶(6116)、群創(3481)盤中也小漲走揚。

金融股金扮演撐盤要角，銀行股中聯邦銀(2838)大漲逾4%，京城銀(2809)、王道銀(2897)等漲幅也逾1%，另外，三商壽(2867)、中再保(2851)漲幅也約1.5%。大型金控族群中，國泰金(2882)、兆豐金(2886)、玉山金(2884)等則維持小漲。

盤面多頭聚焦部分IC設計、特用化學族群，威盛(2388)攻上漲停，立積(4968)大漲逾6%，智原(3035)、新唐(4919)、矽創(8016)等也均大漲。特用化學部分，中華化(1727)、三晃(1721)、元禎(1725)、三福化(4755)全數攻上漲停。

航運股中貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)盤中均受到買單拉抬，漲幅逾1.5%；散裝航運中航(2612)一度大漲逾6%，新興(2605)、台驊控股(2636)漲幅也分別逾4%、3%。

分析師表示，歐洲央行周四會後決定升息2碼，緊接而來美國聯準會下周將召開利率決策會議，多位官員已表態支持升息3碼，減緩市場對加速緊縮的擔憂，加上美國晶片法案第一階段表決通過，帶動美股持續走高。台股指數突破月均線，加上昨再創反彈以來新高，就均線觀察，短期5日、10日均線走揚，10日與月均線黃金交叉，且外資期、現貨同步偏多操作，短線走勢有利多方；只是，中長期季線仍下彎，且扣抵值在高檔，預期指數將於月、季線間遊走，反彈靠近季線時仍須減碼。