國安基金決定進場護盤，可動用銀彈約5000億元台幣，激勵台股今(13)日上漲374點收在14324點，台積電在法說登場前夕展開強彈，最高來到473元，終場上漲21元(或4.67%)收470.5元，市值回升至約12.2兆元，值得關注的是，最後一盤成交量竟爆出「4444」張的數字， 有網友直呼真的太巧了。

台積電扮演領軍盤勢要角，今日跳空上漲開盤價470.5元，尾盤一度衝高到473元，最後一盤的單筆成交量4444張，最後5分鐘撮合，台積電股價下壓2元收在470.5元，總成交量43888張。

台積電將在本周四（14日）召開法說會，台積電先前公布6月營收月減5%，回顧該公司2016~2021年6月營收平均月增14%，只有2018年月減13%，因此市場特別關注7月14日公布的營收結果。

美系外資則表示，預期外界會正面看待台積電第三季營運預估，因為投資人對明年的成長已抱持非常低的期待。美系外資基於台積電第二季營收表現，認為此趨勢可望延續至第三季，預估台積電第三季營收將季增5～10％，由於高稼動率及有利的匯率因素，毛利率可能達58％，對台積電保持加碼評級，目標價訂在780元。