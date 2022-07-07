台積電股價在今年初衝上688元高點後，股價持續重挫，5日盤中觸及433元，是19個月來新低，短短半年來已重挫超過37%，不過從台積電的股東人數觀察，台積電股價雖然持續走跌，但散戶股東人數不斷增加，顯示許多人依然對「護國神山」有高度信心。此事引起熱烈討論，有網友引用股海名言「人多的地方不要去」提醒散戶，甚至有人認為，「恐怖了，擦鞋童理論，看來還沒跌完。」

觀察台積電持股人數變化，年初持有10張以下的股東人數落在84萬左右，但到7月成長到逾134萬，成長的比例超過5成；若從持股比重來看，持有10張以下的散戶占比也從3.59%上升至5.28%，持有10張以上50張以下的股東則從2.29%成長到2.75%，千張以上大戶的比重反而從88.6%下降至86.2%，顯示台積電股價越跌，散戶越愛買。

值得一提的是，散戶股東人數雖然高達9成，但持股比重卻僅有5%左右，代表台積電的股價走勢還是得看大戶們的臉色。

此事引起網友們熱烈討論，許多人認為這樣的變化並不是太令人意外，主要是台積電股價高，下跌後自然會吸引投資人進場，「全民大套牢，可憐吶」、「其實現在這麼低還用零股接，很難輸啊」、「之前買不起阿，現在低點當然搶著買」、「漲到700股東也創新高，這才不妙」、「看比例路上隨便走都能遇到gg被套的人。」

不過也有網友認為，「人多的地方不要去」且散戶股東人數增加對股價也沒有太大幫助，「恐怖了，擦鞋童理論，看來還沒跌完」、「真正影響股價的還是大戶啦，散戶比重那麼低」、「命運掌握在小兒（外資）手上」、「籌碼還不是集中在大戶手裡，等待吧」、「零股根本影響不了股價，這波本土大戶跟黑手放推GG才是重點。」