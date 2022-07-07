台積電再失大將，設計架構管理部門副總經理Suk Lee已離開公司，並宣布加入英特爾擔任生態系統技術副總經理，此事引起熱議，不過有專家認為，台積電領先優勢並不會因此消失，但需要留意對手的挖角動作。

大陸半導體產業重點企業DRAM大廠昇維旭才剛網羅前台積電南科18廠廠長劉曉強擔任執行長，如今再傳出台積電現役高層遭到挖角。科技新報報導，南韓籍的Suk Lee在台積電任職多年，負責開放創新平台（OIP）相關業務，範圍涵蓋關鍵積體電路設計，盼能有效降低可能遇到的種種障礙，提高首次投片即成功的機會。

Suk Lee轉戰英特爾後將擔任生態系統技術副總經理，先前英特爾已成立IFS雲端聯盟，概念與台積電的開放創新平台相似，目的都是要加快生產與研發效率，現在又挖走Suk Lee擔綱重責，無疑是想在晶圓代工領域上持續追擊台積電。

對此，中央社報導，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真表示，英特爾有意拓展晶圓代工版圖，Suk Lee的加入有助英特爾加速整合相關週邊資源，然而1、2人出走，應該不至於撼動台積電的競爭優勢，但還是要留意競爭對手挖角的動作。