亞系外資唱衰自行車雙雄，調降巨大(9921)評等及目標價、美利達(9914)目標價也遭降，並同步下修兩家今明兩年獲利預估，巨大重挫5%、美利達下跌近2%。

亞系外資在最新出爐的報告中，調降自行車雙雄今明年獲利預估，並將巨大(9921)評等由原先的「買進」降至「中立」，目標價由330元降至250元；至於美利達(9914)評等維持「買進」，目標價由300元下修至290元。

亞系外資指出，受供應鏈限制、通貨膨脹打擊消費者支出以及COVID-19自行車熱潮後需求恢復正常情況下，英國自行車零售商Halfords說，自行車市場顯著疲軟，該公司銷量自行車零售收入下滑，加上歐元及英鎊走弱也使得歐洲自行車需求放緩。

亞系外資說，重要自行車零組件供應商Shimano日前表示，入門級和中級自行車庫存正常化，全球自行車市場有降溫跡象。不過，高端及電動自行車市場需求維持。目前全球經濟遇上挑戰，零組件短缺的情形仍持續當中，因此巨大及美利達雙雄的成長率由原先預估的12%、13%分別下修至7%、10%。

入門級和中級自行車市場需求逐漸放緩，亞系外資調降巨大由的「買進」降至「中立」，目標價降至250元，今明兩年獲利預估降幅5~11%；美利達評等維持「買進」，但目標價下修至290元，今明年獲利預估降幅2~4%。