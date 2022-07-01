大陸全面解封車廠復工，胡連(6279)初估，6月合併營收可望略優於5月，第2季營運可望優於第1季，審慎樂觀看待下半年營運，銅價走弱，也有助於公司獲利，亞系外資最新報告重申胡連「買進」評等，將目標價上調至155元，激勵胡連盤中股價力守平盤之上。

胡連前5月合併營收為22.27億元，年增13.92%，受惠於大陸車廠全面復工，胡連初估，6月合併營收可望略優於5月，第2季可望比第1季好。

儘管第3季為傳統淡季，在大陸車市補貼政策及車廠趕工下，胡連表示，第3季營運雖然會略低於第2季，仍可望淡季不淡，第4季又是傳統旺季，整體來看，下半年應可樂觀看待，加上近期銅價大跌，有助於公司毛利率及獲利，全年業績可望比去年好。

亞系外資最新報告指出，受益於大陸汽車補貼政策，我們預期胡連第4季銷售將加速成長，且近期銅價下跌及美元兌人民幣升值，我們將胡連2022年/2023年每股盈餘上調4%/5%，重申「買進」評等，目標價由135元上調至155元。