美系、日系外資對宏達電(2498)出具最新研究報告，看好其多年耕耘的VR軟硬體，將受惠VR產業上升趨勢，帶動未來幾年出貨量成長，美系外資也預估，宏達電在第四季營收年增可望轉正，日系外資則認為，有鑑於出貨規模限制，今年仍恐繼續虧損。

美系外資表示，宏達電6月營收月增加63%，相較5月的月增45%持續加速增加，符合對其業務轉向積極的預期呼應。有鑑於智慧手機的下行空間有限，VR裝置小規模增長，宏達電第二季營收季減少9%、相較第一季的季減少20%收斂。持續看好宏達電在VR頭戴裝置的商業範疇，以及在手機軟體的競爭優勢，下半年營收可望迎來持續增長，預計宏達電第三季度的營收將季增加28%，並且在連續8年營收下降後，第四季營收年增可望轉正。

日系外資表示，宏達電6月營收月增加63%、年減少25%，第二季營收達10億元大關，季減少9%、年減少25%，但仍低於市場的預測 9~20%。展望未來，預計宏達電將在其深耕多年的VR設備和生態系統中受益，包括其最新推出的平台(VIVERSE)以及各項解決方案，包括VIVE Arts、VIVE Sync、VIVEPORT。然而，VIVE Flow的低銷量再次證實了先前對其產品相較於Oculus，在定價不具吸引力的隱憂。總體而言，預計宏達電的VR設備出貨量在VR產業上升趨勢下，2022年~2024年出貨將成長至55~85萬，相較2021年的年出貨40萬套提升，但受限規模問題，今年仍恐繼續虧損，故維持對宏達電持有評等。