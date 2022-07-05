在工業金屬銅價領跌之下，通膨顯露觸底跡象，然而有「銅博士」（Dr.Copper）之稱的銅價跌至17個月新低，凸顯經濟籠罩衰退陰霾。

央行激進升息、潛在經濟衰退與銅礦庫存增加，皆對銅價造成下壓。紐約銅期貨5日重跌2.7％，降至每磅3.5美元，寫下2021年2月以來最低紀錄。銅價在3月衝破每磅5美元大關，目前價格較3月的紀錄高點崩跌逾42％。

此外，倫敦金屬交易所（LME）三個月期銅5日下滑0.4％，報每公噸7,973美元。銅價4日重挫至7,918美元，亦創下2021年2月新低紀錄。

先前市場預期大陸解封後經濟活動將重拾動能，加上俄烏戰爭引發供給中斷憂慮，刺激銅價和其他大宗商品飆高。

隨著各國央行積極緊縮貨幣打擊通膨，引發全球經濟衰退憂慮。近期經濟數據顯示，許多已開發經濟體的製造業活動開始降溫。

此外，大陸近期證實將持續執行封控措施，也打擊銅礦需求展望。在此同時，LME銅礦庫存大增逾1萬公噸，來到136,950公噸。過去一周以來，庫存激增20％。

盛寶銀行（Saxo Bank）商品策略部門主管韓森（Ole Hansen）指出，清零政策讓大陸難返成長軌道，以美國為首的全球央行致力對抗通膨，導致市場前景惡化。交易員趕在夏季假期前降低曝險，亦加重賣壓。

儘管如此，澳盛銀行（ANZ）分析師認為，一旦大陸需求回升，銅價便能迅速回穩。

另據Marex Analytics數據顯示，LME交易員對銅期貨的空頭部位已經達6萬口，創下2015年以來最高紀錄，若空軍被迫回補，銅價可能快速反轉上揚。

往好處看，銅等大宗商品價格下滑顯示通膨壓力減輕，也意味著聯準會（Fed）可能稍微放緩升息步伐。