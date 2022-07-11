統振（6170）轉型效益浮現，旗下金融科技與通訊、流通等兩大事業體業績穩定成長，抵銷了不再認列子公司達振營收的衝擊，第二季營收逆勢較去年同期成長，達7.54億元，年增1.94％。在各類事業穩健之下，統振對下半年營運看法審慎樂觀。

統振上週公告6月合併營收為1.81億元，累計2022年第二季合併營收為7.54億元，即便在4月降低子公司達振的持股比例（喪失控制力）後而不認列營收，單季營收仍能繳出年增1.94％之成績單，累計2022年上半年合併營收為15.29億元。

統振表示，第二季營收主要來自旗下金融科技與通訊、流通等兩大事業體業績的穩定成長所致，營收比重分別為50.73％、49.27％，業績皆較第一季明顯成長，且以去年第二季營收扣除達振能源的營收表現來看，今年第二季更較去年同期成長58.73％，可見公司積極轉型以金融科技與零售服務為主的商業模式已獲得良好的成效。

惟流通事業體在新產品起初，各大市場通路一次性的大量鋪貨，會有單月營收波動之情形，這也是統振6月營收較上月減少的原因，目前快篩試劑的銷售已回歸市場通路正常的拉貨水準。

展望下半年，統振維持審慎樂觀看法。統振持續深耕以金融科技、流通為主的兩大穩定營運淨現金流的營業部門，除了拉升公司金融科技於移工市場的占有率之外，也助力流通事業產品線版圖放大，近期為提升旗下代理德國美妝品牌Catrice與Essence之品牌影響力，公司亦與全球著名時尚雜誌柯夢波丹規畫於7月23日下午舉辦一場以倡導永續發展愛地球為核心的時尚彩妝講座，盼透過消費者體驗彩妝的方式讓更多愛美的同好者認同並選擇該品牌的產品，進一步的提升代理商品銷售成績，同時也為地球盡一份心力。