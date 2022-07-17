大陸財政部原副部長朱光耀7月16日在中國財富管理50人論壇2022中期宏觀峰會上表示，當前世界面臨著第二次世界大戰結束以後最嚴重的一次系統性危機。世界正經歷全球性經濟衰退，全球供應鏈穩定受到嚴重衝擊，發達國家特別是美聯儲貨幣政策急轉彎正導致全球性債務危機爆發。

據《21世紀經濟報道》報導，朱光耀分析，地緣政治衝突更是加劇了全球性能源危機、糧食危機。以上危機同時爆發、相互交織、相互疊加，其惡化程度正不斷加深，無疑這是一次嚴重的全球性、系統性危機。

首先是全球性的經濟衰退。今年5月，世界銀行調低了對2022年全球經濟增長的預測至2.9％，此前是4.1％。世界銀行將美國的增長從原來的3.7％下調到2.5％，將歐元區的增長從此前的4.2％下調到2.5％，將中國的經濟增長從原來預測的5.1％下調到4.3％。

朱光耀表示，「根據經濟學的基本傳統的認識，全球經濟低於3％，意味著全球陷入衰退的狀態，所以全球經濟衰退是現實。」

其次是全球性的供應鏈受到嚴重衝擊。新冠肺炎疫情對全球生產鏈、供應鏈、價值鏈，特別是供應鏈的穩定已經造成嚴重的衝擊。

第三是全球債務危機。根據國際金融協會的數據，2021年全球債務總額303萬億美元，佔全球GDP的357％，其中相當大的比重是公共債務。國際貨幣基金組織統計顯示，2021年公共財政赤字為8.6萬億美元，佔全球GDP的比重是9％。

朱光耀表示，「在這種情況下，發達國家加息縮表，使發展中國家面臨進一步的公共財政債務壓力。對於外債較高的發展中國家而言，這種外部融資環境的急劇收縮使其匯率貶值、輸入性通膨壓力上升，貨幣政策和財政政策面臨艱難的選擇取捨。」

朱光耀舉例稱，國際貨幣基金組織認為，目前全球三分之一的新興市場國家，三分之二的低收入國家正陷入債務困境，情況正在進一步惡化，危機正在積累爆發過程中，斯里蘭卡就是突出的一例，但是絕不是唯一的一例。

朱光耀認為，發達國家經濟體現在也面臨著嚴重的債務問題。發達國家公共債務總額佔發達國家GDP的比重已上升至130％，財政赤字突破限制：2021年度，美國的財政赤字是12.4％，日本是9.4％，德國是3.7％，英國是14.5％，法國是6.5％，義大利是9.5％。

面對這場二戰以來最為嚴重的全球性系統性危機，中國該怎麼辦？

朱光耀認為，首先是推動中國經濟穩定健康發展。要大力推進改革開放，盡快使經濟增長回到潛在生產率水平，也就是5％至6％的增長水平。同時提高全要素生產率，鞏固好經濟發展的基礎，保持經濟運行在合理的區間，努力爭取實現今年的經濟社會發展目標。