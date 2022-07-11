因淡季及家用健身器材買氣退燒等因素干擾，健身器材三雄喬山（1736）、力山（1515）及岱宇（1598），自結6月合併營收同步衰退，且力山及岱宇累計上半年合併營收也呈現巨幅衰退，唯獨喬山累計上半年合併營收140.7億元，年增1.69％。

力山受到某家用健身器材大客戶的訂單萎縮影響，自結公布6月合併營收3.56億元，年減82.31％，累計上半年合併營收25.79億元，年減71.42％。力山表示，因主要客戶庫存管理而減少採購量所致。

同樣地，岱宇自結6月合併營收4.2億元，年減48.74％，累計上半年合併營收36.38億元，年減44.99％。

岱宇表示，6月合併營收表現，不如預期，主要在於第二季是健身器材產業淡季，加上近期全球各地通膨指數持續上升，影響消費者對於非民生必需品的購買意願。不過，隨著下半年產業旺季的來臨，岱宇持續拓展旗下各品牌在全球的銷售通路，預期下半年在旺季效應與新通路的帶領下，集團整體營運，仍可維持傳統旺季水準。

岱宇指出，在美國市場方面，除旗下SOLE與XTERRA品牌，已打進美國最大運動用品通路商Dick's Sporting Goods與全球最大電商平台Amazon等大型零售通路商販售，並取得良好銷售實績。

岱宇近期旗下格鬥重訓品牌UFC，6月已上架美國大型零售商Walmart的線上通路平台銷售，並預計參與Walmart9月舉辦店鋪促銷活動，預期UFC品牌的整體銷售，將有望進一步成長。

喬山喜迎健身房復甦訂單，卻因中國防疫封控影響，導致6月營收表現不如預期，喬山自結6月合併營收21.5億元，年減5.17％，但累計今年上半年營收140.7億元，年增1.69％。

喬山認為，隨著上海防疫封控結束，其供應鏈也逐漸恢復正常，預期第三季營運，將迎來遞延訂單效應，加上第四季為全年出貨最高的旺季，今年下半年營運轉強可期。

喬山強調，今年以來，全球運動場館開始人潮湧現，健身房會員快速攀升，各大連鎖健身房，積極展店拉貨，卻因中國防疫封控影響，使得器材出貨進度嚴重受阻。

喬山上海廠雖6月起全面復工，惟產品運輸到歐美當地裝機，還需要近兩個月的時程，等裝機完成後，公司才可認列營收，進而影響喬山6月營收表現。