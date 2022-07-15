全球正邁入聯網時代，宏致集團歷年自主研發銷售連接器、精密電子零組件與電子連接線組等，已廣泛應用於各式工業與消費性電子產品，穩站市場份額。展望5G應用、HPC（高效能運算） 、網通、雲端、車電、工控產業飛速發展，宏致加快腳步布局，繼台灣研發總部新建大樓在今年四月動土後，再次展現領先市場企圖心，與工研院攜手成立高速線研發全球生產基地。

宏致集團15日在桃園中壢過嶺舉行高速線研發製造基地揭幕儀式，董事長袁万丁邀請桃園市長鄭文燦、桃園市經濟發展局長郭裕信、工研院材化所賴秋助副所長、工研院博士黃添富等貴賓共同剪綵。本次為宏致集團與工研院材化所首次攜手合作，籌畫一年、耗資近新台幣三億元打造全台唯一高速線材研發製造據點，共同開發具高難度門檻的產品，提供客戶最完整的需求，期許未來大放異彩，技術深耕台灣，研發成果將迅速與國際大廠並駕齊驅，帶動台灣產業升級。