桃園經國國中師生挑戰4天3夜花東自行車之旅。（蔡旻妤攝）

桃園經國國中師生挑戰4天3夜花東自行車之旅。（蔡旻妤攝）

桃園經國國中師生挑戰4天3夜花東自行車之旅(蔡旻妤攝)

暑假開始，桃園市經國國中學生展開4天3夜花東自行車之旅，師生一行人今天搭火車抵達台東，將一路騎往花蓮。校方也在沿途景點規畫地質踏查、童軍探索等相應課程，讓學生除了鍛鍊體能、學習單車技能外，也能將所學融入生活。

自行車社團老師陳旭源表示，經過訓練後，剪鍊條、換內胎都難不倒學生，孩子們也能自行拆解、組裝自行車。經國國中特別在行前安排一系列培訓，除了體能、肌力訓練之外，也指導自行車組裝技能，以便隨時因應突發狀況。

團隊中唯一1名女學生邱子芸說，本身熱愛運動，和哥哥一同加入挑戰；她曾經從家裡騎單車到學校，將近1小時的路程，這次有機會挑戰花東行，相當難得，「會累但很值得，騎完會很有成就感」。學生闕翊凱坦言，他非自行車社團成員，單純是因為從沒來過台東，「因為想到台東玩索性報名參加」。

校方表示，為確保學生安全，行程將視天候及體能狀況隨時調整，並有具自行車專業的家長隨行協助。旅程自台東火車站出發，沿途行經鹿野高台、池上伯朗大道、大坡池，接續前往花蓮的北迴歸線、七星潭、太魯閣等景點，隨行的7名師長包含地理、自然及童軍等不同科目的老師，沿途規畫相關課程，引導學生將課堂所學實際運用在生活當中。

學務主任李佳珊說明，14位學生加上隨行老師共有21人，每日規畫騎行約100公里，將視全員體能及天候狀況調整。同時結合花東的自然生態景觀，進行地理踏查、生態解說及童軍探索等學習，如惡地地形的形成、大坡池的斷層活動，符合新課綱素養導向，讓學生在實際操作、觀察的過程中驗證所學，深化知識與技能。