高雄大學師生到橋頭糖廠走讀。（高雄大學提供／林瑞益高雄傳真）

國立高雄大學為了讓學生更加了解在地的文化特色，通識課《走讀北高雄》老師日前帶領學生發掘橋頭、楠梓、左營3地區特色，並運用英語製作短片，例如街訪楠梓科技產業園區內的外籍移工眼中的高雄城市特色等，學生反應不錯。

高雄大學通識教育中心主任余進忠表示，校方配合「2030雙語國家」政策，除了各學系開設本職學能、英語授課專業課程，通識中心也邀請國際交流經驗豐富的劉政暉開設《走讀北高雄》，鼓勵學生多加運用英語溝通、拓展國際視野。

劉政暉說，「愈在地，愈國際」是課程精神，鼓勵學生了解自己生活的土地文化並認同其價值，將來有機會出訪其他城市、國家交流，面對外國友人詢問時，可以更有自信地交流。因此，該課程除了全英語教學之外，師生還走出教室，實際走讀橋頭、楠梓、左營等地，並完成各項任務與作業。

橋頭以糖廠及老街周遭為主，劉政暉出題找出某陳年舊照中的建築，學生發揮柯南精神，努力比對出類似路口但建築已不復存在，從中感受都市更新、工商業發展過程衍生的老宅拆存與經濟拉鋸難題。

劉也引領學生走進糖廠場域，觀察曾為日據時期重要據點所遺留生產機具、防空洞、房舍等，找出趣味元素，並製作英語簡報。

至於楠梓科技產業園區，師生觀察電子廠引進大量東南亞移工，因此衍生的經濟型態如餐廳、理髮廳、雜貨店。過程中也讓學生實際感受因為產業屬性是科技業，移工以菲律賓籍最多，其次是越南、印尼；學生也驚訝發現：「原來我經常光顧的便利店，樓上居然是棲身宿舍！」