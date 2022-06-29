驅動IC市場雜音不斷，指標大廠聯詠(3034)繼日前遭美系外資給予262元目標價後，亞系外資今日出具最新研究報告，直言聯詠下半年毛利率仍有下修風險，故將目標價由400元調降到260元，評等降至減碼。

亞系外資表示，由於驅動IC市場動能減弱，聯詠第二季毛利率恐持續下滑，聯詠財測顯示，第二季毛利率將落在46%-49%，相較第一季的50.1%下滑。另外，LCD面板市場疲軟將衝擊TDDI需求，大尺寸驅動IC第二季也持續面臨潛在的庫存調整，預估聯詠第二季營收將與第一季持平，毛利率落在46.4%。

亞系外資表示，有鑑於LCD面板需求持續疲軟，包括智慧型手機、IT面板和液晶電視等，故聯詠下半年平均售價壓力將大於預期，預計驅動IC庫存將持續調整，因此，聯詠第三季、第四季ASP的季度調整幅度壓力將逾10%，預估單季毛利率分別落在40.8%和38.7%，遠低於市場預期的45.7%和44.4%。

亞系外資強調，驅動IC需求的修正增添聯詠下半年的不確定性，另一方面，聯詠一直看好的OLED驅動IC和汽車相關的銷售增長，但汽車營收占比在下半年依舊不會超過3%，這不足以抵消其他領域的疲軟，且智慧型手機市況不佳，加上三星會優先考慮自家OLED驅動IC，也限制的聯詠的成長空間，不僅如此，還看到大陸面板製造商(京東方)的空間有限，包括整體大陸智慧手機市場在下半年可能仍然疲軟。故將聯詠價由400元調降到260元，評等降至減碼。