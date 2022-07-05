大陸本土疫情反覆影響，民生消費復甦趨緩，鮮活果汁-KY(1256)6月合併營收新台幣4.1億元，年減18.01%，上半年合併營收18.97億元，年減17.92%。

鮮活表示，去年上半年，中國大陸疫情好轉，地方政府祭出多項刺激消費政策，促進民生消費市場快速回溫，惟今年上半年疫情反覆，民生消費與物流深受影響，消費力減弱，加上上海疫情雖已經解封，但部分區域仍持續管控，以及部分省分出現區域疫情形，且逢傳統雨季，廣東、福建、廣西持續下雨時間較長，對公司整體銷量帶來一定影響。

展望下半年，鮮活說，將謹慎面對疫情對民生經濟活動的變化，針對市場趨勢，快速調整產銷節奏，將受惠大者恆大趨勢，持續深化市場滲透率，挾昆山、廣東及天津三座廠，每年總產能可達13萬噸優勢，待景氣築底回溫，營運可望穩健向上。

鮮活指出，中國大陸面臨疫情干擾，消費力復甦趨緩，但公司憑藉研發優勢，針對不同手搖茶飲品牌提供差異化產品服務，並致力於研究市場流行趨勢，持續推出更具有顏值特色的高附加價值新產品，以提升產品競爭力。