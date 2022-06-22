橙的(4554)今天舉行股東常會，會中承認2021年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過2021年盈餘分配案，配發每股0.9元現金股利、0.9元股票股利，配發率達90％。

橙的2021年全年合併營收為4.58億元，年增29.53％，營業利益0.58億元，稅後淨利0.43億元，每股稅後盈餘2元，均較上年度大幅成長。

橙的表示，2021年AM、OEM市場銷售同步成長，尤其AM市場受惠美洲地區新款產品上市帶來不錯銷售成績，以及歐洲地區輪胎店、汽車百貨等新通路開發，2021年AM市場銷售年增45.74％，占整體營收比重70.04％。大陸新車市場受車用晶片短缺影響，但橙的積極與供應商調配晶片供應，以及OEM主要客戶北汽福田、鄭州宇通等對於商用車、客車的客製化TPMS保持穩定拉貨，去年ODM市場營收比重為29.96％。

今年下半年步入歐洲雪胎更換旺季，加上歐盟修訂後安全法規將正式對公共汽車、貨車、拖車等強制實施加裝TPMS產品，預期帶來一波商機。OEM部分，商用車市場隨著大陸封控抒解，整體車用供應鏈逐步恢復正常生產，公司與北汽福田、宇通客車持續開發新款客製化TPMS產品，保持穩定的訂單量。