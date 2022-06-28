愛比科技(6858)前5月合併營收為1.61億元，愛比科技將於2022年ISTE展出多種規格沉浸式視訊溝通新體驗，且自今年起擴大通路佈局與海外據點設立，拓展跨國大型代理商，目標今年內將通路的區域覆蓋率提升為目前的兩倍，隨著ISTE2022等新產品量產出貨，可望挹注公司營收成長動能。

ISTE(International Society for Technology in Education)是美國最大的教育科技展，愛比科技在今年的展覽推出多款混和式學習與商務的協作產品，打造沉浸式視訊溝通新體驗，並首度展示設計新穎的便攜式視訊會議攝影機和互動式白板系統，以及自行開發的AI智能視訊應用軟體Eyestage。

為持續深化教育市場滲透率與準備布局商業應用市場，並以解決視訊使用者痛點出發，愛比科技投入開發沉浸式視訊新體驗，此次在ISTE2022展示最新的便攜式視訊會議攝影機，分別有120度、180度和360度的不同角度的攝影鏡頭，並搭配自行開發的AI智能視訊應用軟體Eyestage，依照使用者會議需求，透過智能框選以及自動人像取景技術，捕捉畫面中的人像，取景最佳畫面。

此外，新產品還備有AI智能降噪功能，能抑制背景的吵雜噪音，強化人聲清晰度，不僅非常適合小空間或受限的會議空間使用，還能解決許多人在會議時視線水平過低的困擾。Vocal系列更搭載全球首推的上下行抗噪功能，雙向過濾會議現場及遠端會議室所產生的噪音。

愛比科技表示，視訊協作攝影機一直是愛比科技的旗艦產品，不僅受到美國許多老師與教育人士的喜愛，產品更屢獲得日本Good Design、德國Red dot、iF等國際知名設計大獎，更多次創下美國亞馬遜（Amazon）同類型商品銷售排行榜冠軍，公司長期深耕北美教育市場，因疫情加速遠距教學與工作的新生活型態，推升公司自2020年起營運明顯成長，2021年營運表現創歷史新高。

愛比科技此次展出的沉浸式視訊溝通新體驗，還推出獲得專利的LASERBOARD雷射互動白板，搭載投影機，便能立即將顯示投影畫面的牆面變成互動式的觸控螢幕，使用者能直接用手或操作隨機附贈的光筆，便能快速在白板上進行註釋及說明。

愛比科技指出，隨著政府與醫院文件電子化發展、銀行業務流程改善需求等趨勢，公司並已提前作足在商業應用市場的佈局準備，除最新的便攜式視訊會議攝影機，亦已投入開發高架掃描器解決方案，並同時於ISTE2022亮相，全新的V4K-S是一款易便攜的多功能掃描器，同時具備掃描及實物攝影機功能，搭配愛比科技自行開發的AI智能掃描軟體，具有Al圖像處理模式，圖片轉文字，將彎曲頁面的自動展平及文檔裁剪功能，能大幅提高掃瞄效能。可望搶進金融保險、法務採證與醫療電子化等多個市場應用領域。