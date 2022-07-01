開發金控旗下中華開發文教基金會連續多年舉辦「營養100計畫」，提供偏鄉學校補助加菜金，幫助下一代補充成長所需營養。2022計畫補助名單揭曉，將投入經費500萬元，捐助予台東、宜蘭、屏東、高雄、嘉義、南投、彰化、苗栗、新竹、桃園等10個縣市223所國中小學校，共有11195名學童可望受惠。

開發金控長期推動ESG，在打造共融力的社會公益策略下，「營養100計畫」關注偏鄉學童的營養需求，平衡城鄉資源落差，實踐ESG永續發展的共好願景。

通膨不只衝擊民生物價，也影響學校辦理營養午餐的難度，尤其經濟規模較小的偏遠學校，所受到的衝擊更大。開發金控旗下文教基金會連續17年推動「營養100計畫」，針對資源較不足的偏鄉學校，提供營養加菜金。2022年度計畫於4月開放受理報名，總計將補助逾200多所偏鄉國中小學校，協助學校提升食材營養品質及多元性。

位於苗栗縣通霄鎮的圳頭國小為開發金控「營養100計畫」補助學校之一。總務主任許秀鈴表示，苗栗縣學童的平均每餐食材費約為40元，現在面臨蔬菜、肉類等食材漲價、廚工基本薪資也調漲，營養午餐已幾乎撐不下去。學校尋求抗通膨對策，除了自111學年起每餐增收5元食材費，還要向外界募款。許主任說：「感謝開發金控每年提供的營養金，讓孩子們至少每週可以喝到2次牛奶和水果。」

高雄市的新發國小則是利用開發金控「營養100計畫」的補助經費，用於學童放學課後點心。午餐秘書林小姐說，許多弱勢家庭的家長因為外出工作，無法照顧放學返家的孩子，學校於是安排課後活動讓學生留在學校，並且幫孩子準備點心，讓他們不至於餓肚子回家。