近來物價上漲，學校營養午餐也面臨漲價壓力，北市教育局副局長陳素慧表示，據統計北市111學年度共有17％校園的家長同意漲價，漲價額度在2至10元，平均漲5元。

陳素慧指出，學校營養午餐是代收代辦，由學校午餐推動委員會來討論，其中委員會需要三分之一家長加入，會共同討論營養午餐菜色，並訪問團膳業者價格。

陳素慧指出，若訪談發現有漲價，因為依政府採購法，在契約期間不漲價，要先發問卷給家長，看是否可接受漲價，若有一半的家長同意就可以通過，若無通過，則可能要減少菜色來平衡成本。此外，學校有清寒學子用餐，會由教育局補助，即使之後協議漲價，也會依照漲價價格來補助，不用擔心影響到權益。

陳素慧表示，北市近200多所學校辦理午餐招標，有17％學校、也就是30間學校家長同意漲價，漲價額度在2到10元間，平均漲5元，調整後高中最高餐費可能落在70元、國中小60元，她也表示，菜色是否因此有變化還不確定。