近日中華兩岸交流協會江蘇代表處會與上海台協科創工委會，帶領在陸台商代表團到泰興經濟開發區參觀考察。代表團認為，過去台商因為上海、蘇州地緣關係，活躍在蘇南一帶如昆山或各地省會城市，但江浙地區許多中小型城市發展的非常好，台商應多來交流，有利於後疫情時代打開新局面。

泰興市政府副市長朱為祥也介紹泰興市和經濟開發區經濟社會發展情況。他表示高度重視對台交流，搭建了一系列平台，為台企來大陸投資創業提供機會和便利，得到了很好的反響。今後將繼續提供優質服務，創造良好發展環境。希望雙方發揮各自優勢，進一步深化合作，取得更大成果。

此次台商代表團內的淩華科技中國市場開發總經理陳德揚表示，通過這次活動增進了對泰興以及泰興經濟開發區的瞭解，希望能繼續加強交流，共尋發展商機，實現多方受益、互惠共贏。

這次考察的台商代表團先後參觀泰興市文化博覽中心、當地台資龍頭泰州聯成塑膠工業、泰興市港口集團濱江通用碼頭、泰興市濱江汙水處理公司等地。